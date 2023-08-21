Hatay'da kamyon 3 araca çarptı: 2 kişi yaralandı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon 3 araca çarptıktan sonra iş yerlerine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. 31 ANE 281 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce tıra ardından hafif ticari araca ve otomobile çarptı. Sürücüsünün durduramadığı kamyon, sokak üzerine bulunan iş yerlerine çarparak durabildi. Hafif ticari araç ise kamyon ve iş yeri arasında sıkıştı. Kazada, 2 kişi yaralanırken iş yerlerinde maddi zarar oluştu. Yaralılar, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldılar. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçlar bulundukları yerden çekildiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY