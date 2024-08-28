Hatay'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası Düzenlendi

Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel okçuluk turnuvası düzenlendi.

Asrın felaketinin yaraları Hatay'da her geçen gün silinmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel Türk okçuluk turnuvası düzenlendi. Turnuva; minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde İskenderun Ziraat Park Okçuluk salonunda gerçekleştirildi. - HATAY