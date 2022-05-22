Hatay'da eskrim heyecanı sona erdi - Haberler

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Hatay'da eskrim heyecanı sona erdi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
Hatay'da eskrim heyecanı sona erdi

Eskrimde Hatay'ın ev sahipliği yaptığı Büyükler Flöre Federasyon Kupası müsabakaları tamamlandı.

Eskrimde Hatay'ın ev sahipliği yaptığı Büyükler Flöre Federasyon Kupası müsabakaları tamamlandı.

Antakya Spor Salonu'nda 39 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Mustafa Burak Çufadar ve Firuze Ayşen Güneş birinci oldu.

Karşılaşmalar sonunda dereceye giren başarılı sporculara kupalarını, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile müsabaka gözlemcisi uluslararası hakem Fatih Güneş takdim etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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