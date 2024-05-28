Hatay'da Depremzede Gençler Uluslararası Kick Boks Şampiyonasında 49 Madalya Kazandı

Hatay'da asrın felaketini sporla atlatan depremzede gençler, İstanbul'da düzenlenen uluslararası kick boks şampiyonasında 49 madalya kazanma başarası elde ettiler.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan iki büyük organizasyon olan Turkish Open Dünya Kick Boks Kupası ve Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası 15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Organizasyona toplam 47 ülkeden 4 binin üzerinde sporcu ve antrenör katılım gösterdi. Uluslararası şampiyonada Türkiye'yi ve Hatay'ı temsil eden ise depremzede sporcular oldu. İskenderun ilçesinde spor salonu bulunan ve Kick Boks Antrenörlüğü de yapan Mustafa Cuma Uğurlu, 10 yıldır spor salonu işletmeciliği yapıyor. Deneyimli antrenör, asrın felaketini hasar almadan atlatan spor salonunda afetzede gençlere eğitimler veriyor. İstanbul'da düzenlenen şampiyonaya katılan depremzede öğrenciler, asrın felaketini geride bırakarak 49 madalya kazanma başarısını elde ettiler.

Mustafa Cuma Uğurlu: "Kulüp olarak çok büyük bir başarı elde ettik"

42 yaşındaki eğitmen Mustafa Cuma Uğurlu, sporcularının depremi sosyal aktivitelerle ve sporla atlattıklarını belirterek, "Her yıl katıldığımız yarışmalarda iki ya da üç şampiyon kesin çıkarttığımız oluyor. Bu yarışma bizim için çok farklı oldu, çünkü çok iyi hazırlandık. Kalabalık bir kadroyla katıldık aldığımız madalyalar çok azımsanacak bir derecede değil çünkü uluslararası yarışmada 49 madalyayla döndük, bu yarışma İstanbul'da düzenlendi. Yaklaşık olarak 4 bine yakın sporcu ve 47 ülkenin katıldığı bir yarışma, bu yarışmada iki takım Kupası kazandık iki ayrı yarışma düzenlendi. Aynı anda biri Uluslararası Dünya Kick Boks Şampiyonası diğeri uluslararası Akdeniz Şampiyonası. Biz bu iki yarışmaya da katıldık. Sporcularımız bir dalda değil, kick boks'un içerisinde 7 ayrı branş var en az iki ya da üç branşta katıldılar ve her girdikleri branşta da dereceyle sonuçlandırdılar. Sporcularımız dünya kupasında iki takım kupa, Akdeniz oyunlarında 6 şampiyonluk, 7 dünya kupası ikinciliği, 12 dünya kupası üçüncülüğü aldık. Akdeniz oyunlarında. 6 şampiyonluğun dışında, 12 dünya üçüncülüğüyle toplamda 49 madalya aldık. Kulüp olarak çok büyük bir başarı elde ettik" diye konuştu.

"Herkes buraya geldiği zaman mutlu bir şekilde ayrılabiliyor"

Deprem sonrası yaşanan psikolojik çöküntüyü sporcularının sosyal aktivitelerle atlattığını ifade eden Antrenör Uğurlu, "Biz bunu şöyle gerçekleştirdik; deprem sonrası biliyorsunuz herkesin psikolojisi bozuktu biz de sporcularımızla birlikte kendimizi spora tamamen adadık ve iyi bir çalışma elde ettik. Yarışmaya katılırken spor, antrenman dışında beslenme ve uyku konusuna da dikkat ettik. Baktık ki herkes psikolojik anlamda çöküş içerisinde bunu sosyal aktivitelerle yani bu spor olur ya da sanat olur sosyal etkinlikler olur, bunlarla aşacağımızı düşündük. Sporcularımı tekrar topladım çok şükür spor salonunda da herhangi bir hasar durumu olmadı hasarsız atlattık ve başladık. Herkesin buraya geldiğinde söylediği şey, biz burada kendimizi buluyoruz yani o depremi anca bu şekilde atlatabileceğimizi biliyorduk. Deprem psikolojisin anca bu şekilde atlatabileceğimizi düşündük ve o şekilde geldik. Herkes buraya geldiği zaman mutlu bir şekilde ayrılabiliyor. Bunun da başarısını bu şekilde elde ettik" şeklinde konuştu.

Elif Uğurlu: "Hem ülkemi temsil ettim hem babama destek olduğum için, çok gururluyum"

Babasının her sporcuya evladı gibi eğitim verdiğini belirten Antrenör Uğurlu'nun kızı Elif Uğurlu (14), "Toplam 7 madalya aldım, çok gururluyum. Hem ülkemi temsil ettim hem babamlara destek olduğum için, çok gururluyum. Antrenmanlarda babam genel olarak kimi nasıl çalıştırıyorsa bizi de aynı şekilde çalıştırıyor. Yani kendi kızı kendi oğluymuş gibi çalıştırıyor. Ben de onlarla beraber çalışıyorum, takım arkadaşlarımla beraber bu sporu sadece erkeklerin değil, kadınların da yapabileceğini herkesin bu şekilde derece alabileceğini belirtmek isterim. Biz Hatay gibiyiz, anka kuşu gibi küllerimizden tekrardan doğabiliriz" İfadelerini kullandı. - HATAY