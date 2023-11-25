Hatay'da 12 kilo 150 gram kokain ve 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Hatay'da jandarma ve polisin yaptığı operasyonlarda 12 kilo 150 gram kokain, 10 kilo 100 gram esrar, metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 17 bin 700 dolar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da jandarma ve polisin yaptığı iki ayrı operasyonda 12 kilo 150 gram kokain, 10 kilo 100 gram esrar, metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 17 bin 700 dolar ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik, Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı. Evde yapılan aramada, 10 kilo 100 gram esrar, 56 adet uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 103 mermi, 17 bin 700 dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevkedilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

ANTAKYA'DA 12 KİLO 150 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Antakya ilçesindeki bir adrese yaptığı baskında ise 12 kilo 150 gram kokain ele geçirdi. Adreste yakalanan Ş.O. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.O da tutuklandı. (DHA)