Hatay Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi - Haberler

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Zile Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Basketbol'la yaptığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Zile Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Basketbol'la yaptığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı. Lig'in 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü ile Zile Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Basketbol, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde karşılaştı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 65-50 galip ayrılarak puanını 41'e yükseltti. Maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselen Hatay Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübüne şampiyonluk kupasını verdi. AA / Cem Genco - Spor Spor Haberler

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