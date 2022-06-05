Hatay Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'ne yükseldi

AA - Cem Genco - Spor
 - Güncelleme:

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Zile Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Basketbol'la yaptığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Zile Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Basketbol'la yaptığı maçın ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Lig'in 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü ile Zile Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Basketbol, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde karşılaştı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 65-50 galip ayrılarak puanını 41'e yükseltti.

Maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselen Hatay Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübüne şampiyonluk kupasını verdi.

AA / Cem Genco - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title