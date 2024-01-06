Üye Girişi
Haberler

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Pavel Kuklinski'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Abone Ol

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski'yi kadrosuna kattı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belaruslu smaçör Pavel Kuklinski'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız Pavel Kuklinski ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Pavel Kuklinski." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor voleybol Sigorta Hatay Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title