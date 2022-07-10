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Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 8 oyuncu ile anlaştı

AA - Salim Taş - Spor
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Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 8 oyuncu ile anlaştı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Ali Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe'den Tuğçe Canıtez, BOTAŞ'dan Ayşe Cora, Galatasaray'dan Gizem Başaran ve Eda Şahin, Beşiktaş'tan Şelale Kepenç, Çankaya Üniversitesi'nden Alexis Prince, Las Vegas Aces'ten Jackie Young ve Nadezhda'dan Markeisha Gatling ile birer yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Akın, "Hedefimiz ligde ve Avrupa'da şehrimizi, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmektir. Taraftarlarımızı ve halkımızı coşku ile bizleri desteklemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Salim Taş - Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi basketbol Hatay Spor Haberler

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