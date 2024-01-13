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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gjorgi Gjorgiev'i kadrosuna kattı

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, 31 yaşındaki pasör Gjorgi Gjorgiev'i transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Gjorgiev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, 31 yaşındaki pasör Gjorgi Gjorgiev'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl takımımızın formasını giyen Makedonyalı pasör Gjorgi Gjorgiev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Gjorgi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

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