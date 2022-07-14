Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırıp, play-off etabında yine ilk ve tek finale kalma başarısını gösteren başantrenörümüz Ekin Baş ile yola devam ediyoruz. Hatay'a tekrar hoş geldin Ekin Baş." ifadelerine yer verildi. AA / Salim Taş - Spor Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Hatay Spor Haberler

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