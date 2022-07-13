Hatay Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.
Kulübün basketbol şube sorumlusu Ali Akın, AA muhabirine, takımın önemli oyuncularından Büşra Akbaş, Büşra Akgün ve İdal Yavuz ile yeniden anlaştıklarını söyledi.
Akın, sözleşme yeniledikleri 3 oyuncuya yeni sezonda başarı diledi.
AA / Salim Taş - Spor