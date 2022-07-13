Hatay Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Kulübün basketbol şube sorumlusu Ali Akın, AA muhabirine, takımın önemli oyuncularından Büşra Akbaş, Büşra Akgün ve İdal Yavuz ile yeniden anlaştıklarını söyledi. Akın, sözleşme yeniledikleri 3 oyuncuya yeni sezonda başarı diledi. AA / Salim Taş - Spor Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi basketbol Hatay Spor Haberler

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