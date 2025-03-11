Hasköy'de Tenis Kursu ile Gençlere Spor Fırsatı

Muş'un Hasköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor salonunda düzenlenen tenis kursu, çocukların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Hasköy Yeni Spor Salonunda uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, tenis sporuna ilgi duyan gençler için önemli bir fırsat sunuyor. Kurs kapsamında sporcular, temel tekniklerden ileri düzey becerileri geliştirecek eğitim programından geçiyor. Antrenörler, çocukların gelişimini yakından takip ederek, bireysel performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

Hasköy'de sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla bu tür kursların devam edeceğini belirten Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Hasköy ilçemizde sporun yaygınlaşması ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Bugün burada, büyük bir ilgiyle devam eden tenis kursumuzun başarısını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Tenis, sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde, disiplin, sabır ve strateji gerektiren bir spor dalıdır. Burada uzman antrenörlerimiz eşliğinde antrenmanlarını sürdüren tüm sporcularımız, hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de sporun sağladığı disiplin ve özgüveni kazanıyor. Çocuklarımızın azmi ve çabası, ilçemizde sporu daha ileriye taşıyacak en önemli güçtür. Gençlerimizin ve çocuklarımızın spora yönlendirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliklerimizden biridir. İlçemizde sporun gelişmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - MUŞ