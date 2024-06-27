Üye Girişi
Haberler

Hasketbol Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023-2024 basketbol sezonunda hem kızlarda hem erkeklerde tüm kategorilerde yaklaşık 130 lisanslı sporcu ile toplamda 119 maça çıkan Hasketbol Spor Kulübü, Kayseri'yi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde başarıyla temsil etti. Kulüp, haftada 2 gün salonda antrenman yaparken, 3 gün açık havada atletizm ve kondisyon çalışmaları yapıyor.

2023-2024 basketbol sezonunda hem kızlarda hem erkeklerde tüm kategorilerde yaklaşık 130 lisanslı sporcu ile toplamda 119 maça çıkan ayrıca Kayseri'yi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde başarıyla temsil eden Hasketbol Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Haftada 2 gün salonda antrenman yapan HasketbolSporKulübü, 3 gün ise açık havada atletizm ve kondisyon çalışmaları yaparak sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, yeni sezon öncesinde yoğun bir temponun kendilerini beklediğini söyledi. Aksoyak, "Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Her sezon olduğu gibi bu sezonda hedefimiz önce iyi insan sonra iyi sporcu sonrada iyi basketbolcular yetiştirmek. Maçlarda centilmence mücadele ederek, basketbol dışında bir çok sosyal ve kültürel faaliyette bulunarak sporcularımızı her yönüyle geliştirmek olacak. Bu kapsamda antrenman, hazırlık maçları, hazırlık kampları, sosyal ve kültürel faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri ile dolu bir yaz programı bizleri bekliyor. Hasketbol ailesi olarak tüm basketbol camiasına hayırlı sağlıklı, huzurlu, mutlu centilmence geçecek bir sezon diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Atletizm Kayseri Spor Spor Güncel Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

Askerlere sosyal medya yasaklandı mı, askerlerin İnstagram, Facebook paylaşım yapmaları yasak mı TSK 2024? 28 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli?
MSB'den '3. Dünya Savaşı' açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız

MSB'den "3. Dünya Savaşı" açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title