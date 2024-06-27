2023-2024 basketbol sezonunda hem kızlarda hem erkeklerde tüm kategorilerde yaklaşık 130 lisanslı sporcu ile toplamda 119 maça çıkan ayrıca Kayseri'yi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde başarıyla temsil eden Hasketbol Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Haftada 2 gün salonda antrenman yapan HasketbolSporKulübü, 3 gün ise açık havada atletizm ve kondisyon çalışmaları yaparak sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, yeni sezon öncesinde yoğun bir temponun kendilerini beklediğini söyledi. Aksoyak, "Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Her sezon olduğu gibi bu sezonda hedefimiz önce iyi insan sonra iyi sporcu sonrada iyi basketbolcular yetiştirmek. Maçlarda centilmence mücadele ederek, basketbol dışında bir çok sosyal ve kültürel faaliyette bulunarak sporcularımızı her yönüyle geliştirmek olacak. Bu kapsamda antrenman, hazırlık maçları, hazırlık kampları, sosyal ve kültürel faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri ile dolu bir yaz programı bizleri bekliyor. Hasketbol ailesi olarak tüm basketbol camiasına hayırlı sağlıklı, huzurlu, mutlu centilmence geçecek bir sezon diliyorum" dedi. - KAYSERİ