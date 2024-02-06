Hasketbol Spor Kulübü Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'ne başvurdu

Hasketbol Spor Kulübü, lige katılım ücreti olan 100 bin TL'yi Türkiye Basketbol Federasyonu hesabına yatırarak ve ilgili diğer evrakları tamamlayarak Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi için başvurusunu yaptı.

25 Eylül 2023 tarihinde başlayan Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde oynanan maçlar sonucunda Hasketbol Spor Kulübü şampiyon olmuştu. Ligde oynadığı 16 maçta 15 galibiyet 1 yenilgi alan Hasketbol Spor Kulübü Büyük Erkek Takımı, Ligi şampiyon olarak bitirerek Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde Kayseri'yi temsil etmeye hak kazanmıştı. Hasketbol Spor Kulübü, lige katılım ücreti olan 100 bin TL'yi Türkiye Basketbol Federasyonu hesabına yatırdıktan sonra ilgili diğer evrakları da tamamlayarak Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'ne başvurusunu yaptı.

Hasketbol Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, son yıllardaki en kaliteli ve çekişmeli ligi geride bıraktıklarını söyledi. Aksoyak, " Ligde şampiyon olduktan sonra gerekli evraklarımızı tamamlayarak lige katılım ücretini şatırdık ve Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele etmek için başvurumuzu yaptık. 2020 sezonu bitiminde ve 2023 sezonu bitiminde yine Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele etmek için başvurumuzu yapmıştık. 2020 sezonunda yaşadığımız pandemiden dolayı, 2023 sezonunda ise yaşamış olduğumuz deprem felaketinden dolayı ligde yer alamadık. Şimdi hedefimiz ilimizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Bu doğrultuda forma ve isim sponsoru arayışlarımız devam ediyor. Şu aşamada isim sponsorluğu anlaşmasını tamamlamak üzereyiz. Yine Kayseri'de oynayacağımız müsabakalar için forma sponsorluğu anlaşmamızı yaptık. Uzun oyuncu rotasyonunda 1 ya da 2 yeni transfer yaptıktan sonra mevcut kadromuzu koruyup altyapımızdan da A Takım kadromuza birkaç takviye yaparak Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi hazırlıklarımız başlayacak" dedi. - KAYSERİ