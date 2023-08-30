Hasketbol Spor Kulübü, 30 Ağustos'ta Ali Dağı zirve tırmanışı yaptı

Hasketbol Spor Kulübü, antrenör ve sporcularından oluşan yaklaşık 19 kişilik ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ali Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Hasketbol Spor Kulübü, antrenör ve sporcuları 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ali Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Saat 08.30'da Ali Dağı eteklerinden başlayan tırmanış zirvede bitti. Zirvede günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. Hasketbol Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, tırmanış sonrası yaptığı değerlendirmede, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana Milletimiz ve Şanlı tarihimiz için önemli olan günlerde hiç aksatmadan gerçekleştirdiğimiz tırmanışlarımızın bir yenisini de bugün gerçekleştirdik. 101 yıl önce yaşanan kurtuluş mücadelesi duygularıyla, Anadolu'yu bize vatan yapan tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Katılım sağlayan tüm antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ