Hasan Zeybek Yunanistan'da Seçek Yağlı Güreşleri'nde birinci oldu

Yunanistan'da düzenlenen Seçek Yağlı Güreşleri'nde Hasan Zeybek birincilik elde ederek altın kemerin sahibi oldu. Etkinliklere Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya'dan güreşçiler katıldı. Başpehlivanlık mücadelesini Hasan Zeybek kazandı.

Yunanistan'da düzenlenen Seçek Yağlı Güreşleri'nde Hasan Zeybek birincilik elde ederek altın kemerin sahibi oldu.

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde 2023 Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde Mehrikoz Köyü futbol sahasında düzenlenen üç günlük tarihi etkinliklere ve güreş müsabakalarına Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan ve Makedonya'dan güreşçiler katıldı. Başpehlivanlık mücadelesini Hasan Zeybek kazanarak, altın kemerin sahibi oldu. Emin Öztürk ikinci, Ivaylo Mancev ve İsmail Keskin de üçüncü sırada yer aldı.

Batı Trakya Türk Azınlığının 4-5-6 Ağustos tarihlerinde yapılan 7 asırlık Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri'nde ağa ise Babalar köyünden Mehmet İbrahim oldu.

Bu yıl etkinlikler, Kolpa grubu ve merhum ses sanatçısı Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz'in konserleriyle son buldu. - EDİRNE