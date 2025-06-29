Hasan Vural, ABB FOMGET'in Yeni Teknik Direktörü Oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deneyimli teknik direktör Hasan Vural ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüp, Vural'ın başarılar elde etmesini bekliyor.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in yeni teknik direktörü Hasan Vural oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktör Hasan Vural ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hasan Vural'a hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor