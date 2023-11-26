Hasan Hüseyin Mermer ve Sefa Urlu, Plaj Voleybolu Dünya Turu Futures Serisi'nde bronz madalya kazandı
2023 Plaj Voleybolu Dünya Turu Futures Serisi'nin son ayağında mücadele eden Hasan Hüseyin Mermer ve Sefa Urlu ikilisi, Avustralya'da düzenlenen turnuvada bronz madalya elde etti. Türk voleybolcular, 3'üncülük maçında Avustralya'dan Anyang-Schumann çiftini 2-0 yenerek podyuma çıktı.
2023 Plaj Voleybolu Dünya Turu Futures Serisi'nin 27. ve son ayağında mücadele eden Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu ikilisi, bronz madalya kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Avustralya'nın Geelong kentinde düzenlenen turnuva sona erdi.
Erkekler kategorisinde yarışan Hasan Hüseyin ile Sefa, grup etabını 2'de 2 yaparak lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Avustralya'dan O'Dea-Hartles çiftini 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan Türk voleybolcular, aynı ülkeden Burnett-Pearse ikilisine 2-1 yenilerek final şansını yitirdi.
Hasan Hüseyin ile Sefa, 3'üncülük maçında karşılaştıkları Avustralya'dan Anyang-Schumann çiftini 2-0 (21-15, 21-18) yenerek podyuma çıktı.