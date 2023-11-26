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Hasan Hüseyin Mermer ve Sefa Urlu, Plaj Voleybolu Dünya Turu Futures Serisi'nde bronz madalya kazandı

2023 Plaj Voleybolu Dünya Turu Futures Serisi'nin son ayağında mücadele eden Hasan Hüseyin Mermer ve Sefa Urlu ikilisi, Avustralya'da düzenlenen turnuvada bronz madalya elde etti. Türk voleybolcular, 3'üncülük maçında Avustralya'dan Anyang-Schumann çiftini 2-0 yenerek podyuma çıktı.