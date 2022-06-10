Hasan Doğan Stadı 3'üncü Lig'e hazırlanıyor - Haberler

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Hasan Doğan Stadı 3'üncü Lig'e hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hasan Doğan Stadı 3'üncü Lig'e hazırlanıyor

Yeni sezonda 3'üncü Lig'de yoluna devam edecek olan Kepez Belediyespor'un stadı Hasan Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcilerinin belirlediği 300 kritere uygun hale getiriliyor.

Yeni sezonda 3'üncü Lig'de yoluna devam edecek olan Kepez Belediyespor'un stadı Hasan Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcilerinin belirlediği 300 kritere uygun hale getiriliyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün futbol takımının kullandığı Hasan Doğan Stadı, TFF'nin belirlediği profesyonel kriterlere uygun hale getiriliyor. Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek olan takımın, profesyonel lig koşullarında maç yapabilmesi için proje hazırlanıyor. TFF temsilcilerince ziyaret edilen stat, belirlenen 300 kritere göre yenilenecek.

Tütüncü'den tam destek

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'nün TFF'nin yaptırımlarının altından rahatlıkla kalkabileceklerini söylemesi üzerine harekete geçildiğini anlatan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, çalışmalara başlandığını duyurdu. Kulübün onursal başkanı Tütüncü'nün tam desteğini aldıklarını belirten Çatal, çim ve tribünün fiziki yenilenmesini Eylül ayı ortasına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Antrenman sahası da yapılıyor

Daha fazla seyirci kapasitesi, protokol tribününü genişletme, doping odası eklenmesi gibi 300'e yakın olmazsa olmaz şartların yerine getirileceğini belirten Çatal, bu desteği sağlayan Başkan Tütüncü'ye teşekkürlerini sundu. Bir yandan da takımın güç, kondisyon gibi antrenman yapması için Varsak'taki atıl bir sahanın ihya edileceğini belirten Çatal, "Antalyalılara layık profesyonel futbol takımımız, profesyonel şartlarda oynayacak" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kepez Belediyespor Kepez Belediyesi Hasan Doğan Spor Haberler

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