Hasan Dağı'nda düşen dağcı kurtarıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış sırasında düşen dağcının kurtarılma anlarını paylaştı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle kurtarılan dağcı, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan dağcının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince kurtarılma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Aksaray'daki Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Veysel Güven'in Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığından havalanan helikopter ve Personel Kurtarma Timi tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmesine ilişkin görüntülere yer verildi.