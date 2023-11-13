Hasan Arat'ın Beşiktaş başkan adaylığı onaylandı

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Hasan Arat'ın adaylık başvurusu onaylandı.

3 Aralık Pazar günü yapılacak Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Hasan Arat'ın adaylık başvurusu onaylandı.

Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak. Geçtiğimiz günlerde başkanlık için adaylığını açıklayan Hasan Arat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Değerli Beşiktaşlılar, 9 Kasım 2023 Perşembe günü kulübümüze sunduğumuz adaylık başvurumuz, Divan Kurulu tarafından bugün onaylanmıştır. Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL