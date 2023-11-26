Hasan Arat, Feyyaz Uçar'ı yönetim kurulu listesine ekledi
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Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hasan Arat, Feyyaz Uçar'ın yönetim kurulu listesinde yer alacağını duyurdu.
Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Hasan Arat, eski siyah-beyazlı futbolcu ve teknik adam Feyyaz Uçar'ın yönetim kurulu listesinde yer alacağını bildirdi.
Hasan Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş forması altında büyük başarılara imza atan Feyyaz Uçar'ın yönetim kurulu listesinde olacağını duyurdu.
Kaynak: AA / Spor