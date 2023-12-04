Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 7 bin 271 oy alarak siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Hasan Arat, Beşiktaşlıların özel insanlar olduğunu ve Türkiye'ye örnek olmalarını dile getirdi.

- Hasan Arat : "Beşiktaşlı özel insandır"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 7 bin 271 oy alarak siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Hasan Arat, İHA'ya konuştu. Arat, "Beşiktaşlı özeldir, Beşiktaşlı özel insandır. Geldi sahip çıktı. Herkese, Türkiye'ye örnek olsun" dedi.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrası başkanlığa Hasan Arat seçildi. Siyah-beyazlıların 35. başkanı olan Arat, sonuçların resmileşmesinin ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'ye örnek olsun"

Genel kurula 11 bin 785 üyenin katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arat, "Bu çok güzel bir şey tabii. Rekor katılım, biz onu istiyorduk. 12 bine yakın bir katılım var. 2 bine yakın insan da evine geri döndü. 2 kilometre civarında kuyruklar oluştu, süre uzatıldı. O yüzden Beşiktaşlı özeldir, Beşiktaşlı özel insandır. Geldi sahip çıktı. Herkese, Türkiye'ye örnek olsun. Büyük örnek olsun. Göstermiş oldukları teveccühten dolayı, arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.