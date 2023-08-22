Hasan Arat, Beşiktaş Yönetimine Olağanüstü Seçim Kararı Çağrısı Yaptı

Beşiktaş'ta daha önce bir sonraki seçimde başkanlığa aday olacağını açıklayan Hasan Arat, siyah-beyazlı camianın uzun süredir huzursuz ve endişeli olduğunu, bunun için mevcut yönetimin en kısa zamanda olağanüstü seçim kararı alması gerektiğini ifade etti.