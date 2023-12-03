Üye Girişi
Haberler

Hasan Arat Beşiktaş Kulübü'nün 35. Başkanı Seçildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş Kulübü'nün 35. başkanı seçilen Hasan Arat, genel kurul üyelerine teşekkür etti ve Beşiktaş'ın büyüklüğünü vurguladı.

Beşiktaş Kulübü'nün 35. başkanı seçilen Hasan Arat, genel kurul üyelerine teşekkür etti. Arat, "Bu armanın ne kadar büyük olduğunu tüm dünya, Türkiye görmüştür" dedi.

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu. Siyah-beyazlılarda bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oyların 7271'ini alan Hasan Arat, kulübün 35. başkanı seçildi. Arat, sonuçların resmileşmesinin ardından kendisini destekleyen genel kurul üyelerini selamladı.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Arat, "Bu armanın ne kadar büyük olduğunu tüm dünya, Türkiye görmüştür. Beşiktaş'ın yolu açık olsun, şansı bol olsun. Beşiktaş, her şeye layıktır. Tüm camiamıza içtenlikle teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına. Büyük kaptanımızla, Feyyaz Uçar'la ve tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte biz büyük bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Beşiktaşlının yolu açık, şansı bol olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Arat, konuşmasından sonra üyelerle birlikte Beşiktaş tezahüratları yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hasan Arat Beşiktaş Türkiye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? Beşiktaş'ın YENİ BAŞKANI Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Başkanlık seçimi kim kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ İNTERNET DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ DİZİ ÇİFTİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN SANATÇI kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ERKEK SANATÇI kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Erkek Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 kim kazandı? Pantene Altın Kelebek oy vermek ücretli mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title