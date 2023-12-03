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Hasan Arat Beşiktaş Kulübü'nün 35. Başkanı Seçildi

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Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanı oldu. Arat, 3'üncü kez girdiği yarışta bu kez başkanlık koltuğuna oturdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında "Beşiktaş Kulübünün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah beyazlı ekibin yeni başkanı Hasan Arat'a ve yönetim kuruluna, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Arat Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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