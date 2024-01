Hasan Arat: "Beşiktaş'ı aydınlık günler bekliyor"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, görüştükleri 15 teknik direktör arasında Portekizli Fernando Santos'da karar kıldıklarını belirterek, " Beşiktaş'ı aydınlık günler bekliyor" dedi. Fernando Santos ise sahada son ana kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Beşiktaş'ta, Portekizli teknik direktör Fernando Santos için imza töreni düzenledi. Tüpraş Stadyumu'nda yer alan Moda Mekezi'nde gerçekleşen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Arat, "Beşiktaş için ne ise onun için çalıştık. Henüz 30 günlük yönetimken hak etmediğimiz tepkilerle karşılaştık. Çok kapsamlı çalışmalarımız oldu. Bu sürede iyi çalıştık. Dediğim gibi 15'e yakın teknik direktör ile görüştük. İçindeki arzu ve kariyeri bağlamında bu işi en iyi yapabilecek kişi olarak Fernando Santos ile anlaştık. Beşiktaş zor günlerden geçiyor olabilir ama medya mensupları ve taraftar Beşiktaş'a sahip çıksınlar. Eleştiriye her zaman açığız ama saygı çerçevesinde olmasını diliyoruz" diye konuştu.

"Samet Aybaba, kısa sürede güzel işler yaptı"

Transfer çalışmaları için kadro yapısını uygun hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Arat, "Bizim 14 yabancı oyuncumuz mevcuttu. Yeni oyuncuların takıma katılması için bazı ayrılıkların olması gerekiyordu. Samet Aybaba, bu konuda kısa sürede çok iyi işler gerçekleştirdi. Jean Onana'nın, Beşiktaş'ta 180 dakika oynadığını biliyorsunuz. Beşiktaş'a maliyeti ise 10 milyon Euro. 34 günde 2 oyuncu gitti. Bu önemli bir durum bence. Alt yapıdan gelen oyuncularımızın üzerine düşmeye devam edeceğiz. Örneğin Semih Kılıçsoy'un kontratı 2028 yılına kadar uzatıldı. Avrupa'da en çok takip edilen oyuncular arasında yer alıyor. Bizim takım olarak Türkiye Kupası hedefimiz var ve bu hedef hala devam ediyor. Kupayı alarak Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunun için hocamıza tüm imkanları sağlamak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Fernando Santos isminin imza sürecine kadar basında yer alamaması hakkında ise Hasan Arat, "Bir açıklama yapmadık. Bundan sonra da böyle açıklamalar yapmayacağız. Basın mensubu arkadaşlarımız da bu konuda daha dikkatli olursa, yanlış anlamalara mahal vermemek için iyi olacaktır" açıklamalarında bulundu.

"Yapılan yanlış haberler, bizim pazarlık şansımızı elimizden alıyor

Medyaya karşı şeffaf olmakla her şeyi paylaşmak arasında fark olduğunu vurgulayan Başkan Arat, "Hocamız ile transfer konusunda tabii ki görüştük. Bunları yaparken kulübün menfaatlerini göze alarak yapacağız. Gerekli bölgeleri tam anlamıyla belirleyeceğiz ve çalışmalarımız bu yönde olacak. 60 gün sonrasında genel bir değerlendirme yapacağız. Biz şeffaf bir yönetim sergileyeceğimizi söyledik. Ama şeffaf olmak ile her şeyi ulu orta konuşmak aynı şey değildir. Bazen yapılan yanlış haberler, bizim pazarlık şansımızı elimizden alıyor. Bu konularda daha dikkatli olunması, kulüplerimizin menfaatleri açısından daha iyi olacaktır" dedi.

Fernando Santos: "Tutku, hareket ve sahada kulübü iyi temsil etme yeteneği lazım"

Doğru oyuncularla, doğru karakter göstererek başarıya ulaşacaklarını belirten Teknik Direktör Fernando Santos da, "Beraber çalışacağız. Taraftarlar çok önemli. Bu yolda onlara ihtiyacımız var. Hepimiz, herkes çok önemli. Şu an sakin ve gerçekçi olmamız lazım. İdmanlarda takımı izlemek önemli. Onların yanında olup, oyuncu karakterlerine bakacağız. Kalite çok önemli. Tutku, hareket ve sahada kulübü iyi temsil etme yeteneği lazım. Taraftarlarımıza bunu göstermeleri gerekiyor. İyi hazırlandık. İyi bir grubumuz var. Ben oyuncularımla aile gibi olurum. Benim aileme birisi saldırırsa birlikte bir yumruk gibi oluruz. Önemli olan birlik olmak. Doğru yolu seçmeliyiz. Bu takımı iyi yerlere getirmek için hep beraber çalışmalıyız. Geçmişle alakalı konuşmayı sevmem. Şenol Güneş, burada çok iyi işler başardı. Buraya gelen her hoca değerli. Ekibimizle, oyuncularla, taraftarımızla beraber çalışacağız. Doğru oyuncularla, doğru karakter göstererek başarıya ulaşacağız. Zafer için önemli olanları yapmak zorundayız. Önemli olan isimlerden ziyade takım ruhunu oluşturmak" değerlendirmesini yaptı.

"Gelmeden önce Pepe, Quaresma ve Simao ile konuştum"

Beşiktaş'ta gelmeden, daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Pepe, Quaresma ve Simao gibi isimlerle konuştuğunu sözlerine ekleyen Santos, "Pepe ve Quresma ile konuştum önce. Beni bu kararımdan dolayı tebrik ettiler. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum. Onunla iyi bir ilişkim var. Çoğu oyuncumla konuşuyorum, hepsi tebrik etti. Kulüple ilgili herkes bana ne kadar büyük olduğunu söylediler. Türkiye'de futbol tutkusu üst seviyede. Taraftarların büyük bir tutkusu var. Bir arkadaşım maça geldiğini söyledi. 'Stadın dışındaki insanlar içerden daha fazlaydı' dedi. Futbola karşı büyük bir tutku var. Herkesin bize saygı duyması gerekiyor. Her şeyi kazanabiliriz. Önemli olan saygıdan asla ödün vermemek. Kazanmak, doğru yolda yürümek çok önemli. Beşiktaş her zaman kazanmak ister. Hava her zaman güneşli olmuyor, bazen yağmur yağabilir. Biz ekibimizle güneşli günlere dönmek istiyoruz. Başkanla uzun süredir konuşuyoruz. Taraftarın acı çektiğini biliyorum. Bu kötü havayı çevirmek için hepimiz birlikte çalışacağız. Dünyanın en büyük takımlarında olan durumlar bunlar. Her takım tökezleyebilir" ifadelerini kullandı.

"Sahaya ölmek için çıkmalıyız"

Tecrübeli çalıştırıcı, oyunculardan sahada her şeyi vermelerini beklediğini vurgulayarak, "Bazı oyuncularımız son maçlarda bizimle değildi. Bazı durumlar var bilindiği gibi. Ben sadece futbolu düşünüyorum. Bazı şeyler değişebilir. Çoğu şeyi biz idmanlarda değiştireceğiz. Her hocanın kendine ait mantalitesi var. Benim de öyle. Bunu uygulayacağım. Benim tek amacım kazanmak. Kaybettiğim zaman uyuyamam. Benim takımım her zaman kazanmak zorunda. Kazanmak çok önemli. Sahada her şeyimizi vermek zorundayız. Bunu en kötü durumda bile yapmak zorundayız, savaşmak zorundayız. Sahaya ölmeye çıkmalıyız. Sistemler, taktikler, profesyonel durumlar, önemli olan buraya geldiğimizde ruhu aşılamak. Bazı pozisyonlarla ilgili oyuncular almamız lazım. Çok fazla bunları konuşmayı seven biri değilim. Başkan her şeye karar verecek. Önce başkan sonra hoca. En iyi çözümleri bulacağız. Bu takımın iyi çözümlere ihtiyacı var. Dünyanın en iyi ekibi diyemeyiz kendimize ama gerçekleri görüp daha iyiye gideceğimiz, bilmemiz lazım. Son maçları gördüm. Genç takımdan gelenleri gördüm. Semih 2 gol attı. Bu anlamda da iyi genç oyuncular var. Özkaynaktan gelen oyuncular önemli. Onların üzerinde de çok önemli planlarımız var. Çok iyi çalışmalar yapacağız. Dün gece geldim, sağlık kontrolünden geçtim. Buradayım ve buradan başkanla Rize'ye maça gideceğiz. En hızlı şekilde her şeyi organize edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kulüp hocalığına dönmek benim için önemli"

Yeniden kulüp takımı çalıştırmasının kendisi adına zorlu olup olmayacağıyla ilgili gelen bir soruya Portekizli teknik adam, "Tabii ki 14 yıldır milli takımlardayım. Ancak yıllarca kulüp takımlarında çalıştım. Çok zor bir durum. Kulüp takımlarında oyuncularla her gün birlikte olup, çalışmayı çok özlemiştim. Yunanistan takımından bir teklif aldım. Her gün gündelik çalıştıktan sonra milli takımda sürekli ara ermek zordu benim için. Oyuncular milli takıma gelip gidiyorlar. Her gün ne yaptıklarını gözlemleyemiyorum. Ben uyandığım anda idmanda ne yapacağımızı düşünmeyi seviyorum. Tekrar kulüp takımına geldiğim için mutluyum. Milli takım hocasıyken ara ara oyuncularla görüşüyorsunuz. Yunanistan benim ikinci ülkemdi. Oyuncuları tanıyordum. Bu sürekli olan hissiyatı olmayınca biraz zor oluyor milli takımlarda. 20 yıl boyunca yaptığım hocalığa dönmek benim için önemli" cevabını verdi.

"Sadece birkaç maç kazanmak yetmez"

Sadece galip gelmenin yeterli olmayacağını aktaran Fernando Santos, "Bu takım maç kazanacak. Ama sadece birkaç maç kazanmak yeterli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın hedeflerini belirlemek. Hedef kazanmak, şampiyon olmaktır. Tarihinde bunlar var. Biz bunları geri getirmek için mücadele edeceğiz. Ben bir şeyleri bir günde çözmeyeceğim. Çalışa çalışa planlayarak en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"Gedson'u milli takıma ilk kez ben çağırdım"

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i, Portekiz A Milli Takımı'na ilk olarak kendisinin davet ettiğini hatırlatan Santos şöyle devam etti:

"Gedson, ben milli takımda hocayken 2 maç oynadı. Onu ben ilk kez çağırdım. 4 yıl oluyor, çok daha gençti. Çok yetenekli bir oyuncu. Büyük bir profesyonel. O yüzden bizim için çok önemli bir oyuncu. Kesinlikle böyle iyi olmaya devam edecek. Bireysel olarak oyuncular üstünden konuşmayı seven birisi değilim. Takımı konuşmak çok daha önemli. Farklı yorumlanabilir. Yanlış anlaşılabilir. Bir sürü oyuncuyu tanıyorum. İyi idman yapmayan, iyi oynayamaz. Bu yüzden iyi şeyler yapmak için çalışmak önemli. Bundan sonra bütün oyuncular kendilerini değerli hissedecek. Bir kadro var. 25 oyuncuyu da oynatamayız. 11 oyuncuyla oynuyoruz. Bir oyuncunun 11'de oynaması o oyuncunun önemli olmadığı anlamına gelmez. Ricardo en iyilerden birisi. Milli takımda 2016'yı kazandığımızda çok önemli bir yere sahipti. Bazı oyuncular oynamaz. Bazı taktiksel durumlarda o günkü duruma göre oyuncuyu oynatmayabilirsiniz. Ama oynamaması önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Herkesin bir 11 fikri olur. Yeri gelecek bana katılmayacaksınız. Futbolun doğası budur. Bazı oyuncular, bazı kişiler kararlar konusunda mutlu olmayacak. Haklı eleştiriler yararlıdır. Analizlere mantıklı şekilde beni eleştirmesi benim de gelişimime katkı sağlar."

"Takımdan gitmek isteyen varsa gider"

Kadro dışı bırakılan isimlerle ilgili de konuşan Fernando Santos, "Her oyuncuyla konuşacağız. Bu takımın her parçasıyla konuşacağız. Rosier ile ilgili staff ile konuştum. Ben bu kararları duyduklarımla almam, gördüklerimle alırım. Önemli olan bazı şeyleri gözlemlemek. Herkesle konuşacağız. Gerçekten bizimle bu yolda devam etmeyi isteyenler kimler, onlara kapımız açık. 3, 4 oyuncu milli takıma almadım. Bazı şeyler bireysel değildir. Benim için her şey profesyonel disiplin çerçevesinde. Disiplin sadece maç disiplini değildir. Her şeye uymak, önemli olan bu. Kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Umarım her oyuncu burada kalmak ister. Gitmek isteyen varsa gider" ifadelerini kullandı.

"Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız"

Transfer yaparken isimden çok karakter analizinin iyi yapılması gerektiğini söyleyen Santos, "Buraya getirecek oyuncularımız var. Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız. Buraya kimsenin tatile gelmesini istemiyorum. Benim buraya getireceğim oyuncuların hepsi çalışmaya gelmek zorunda. Tabii ki önemli, iyi oyuncular olabilir. Kişilik, karakter ve kalite. Kalitesi olan çok oyuncu var herhangi bir ülkede. Fakat en üst seviyeye gelmekte zorlanıyorlar. Bu anlamda sıkıntılar yaşıyorlar. Bu seçimleri doğru yapacağız" diye konuştu.

"Ronaldo kararı tamamen taktikseldi"

69 yaşındaki teknik adam, Portekiz Milli Takımı'nın başındayken Cristiano Ronaldo'nun 2022 Dünya Kupası'nda az süre almasıyla ilgili de, "Taktiksel ve teknik bir karardı. İlk maçta oynadı ve teknik ekiple taktiksel bir karar aldık. Başka bir durum yok. Benim için taktiksel kararlar her zaman en önemli seçeneklerdir. O kararı almak zorundaydım ve doğru şekilde aldım. Devam etseydik ve elenmeseydik sıkıntı olmayacaktı" cümlelerine yer verdi.

"Önemli olan kağıt üstündeki sistem değil"

Sahaya çıkacağı taktik formasyonun sorulması üzerine Fernando Santos, şunları dile getirdi:

"Ben 4-3-3 oynuyorum. Bazen iki altı numara oluyor. Oyuncuların her zaman kazanması için gerekeni koymamız gerekiyor. Hızlı oyuncunuz yoksa kontratak oynayamazsınız. Önde basan bir takım istiyorsanız rakibi oradan çıkartmayacak tipte oyunculara ihtiyacınız var. Oyuncu grubuna göre bazen çözümler bulmak gerekiyor. Bu kadro için en iyi çözümü arıyoruz. 4-4-2 olur, 4-3-3 olur. Nasıl sistem adapte edebiliriz ki takım her zaman kazansın. İyi hücum etmek zorundayız. Tabii ki defansif olarak da sağlam olmak çok önemli. Beraber oynamayı bilen, geçişlerde güçlü bir takım oluşturmak önemli. Önemli olan sistemden ziyade dinamik şekilde oyunu devam ettirmek. 4-3-3 olarak sahaya yayılırsınız ama farklı dağılımlarda hücum yapabilirsiniz. Burada önemli olan kağıt üstündeki sistem değil. Langırt gibi bir oyun oynanmıyor. Pozisyonların değiştiği bir oyun."

Beşiktaş Kulübü, Portekizli teknik adam Fernando Santos ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyurdu. - İSTANBUL