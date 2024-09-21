- Hasan Arat : "Beşiktaş ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat :

"Beşiktaş artık doğru insanların elinde"

"Beşiktaş devletini sever, devlet de Beşiktaş'ı sever"

"Beni diğer Beşiktaş başkanlarıyla karıştırmayın"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlıların ayağa kalktığını ve hedefe doğru koştuğunu belirterek, Beşiktaş'ın artık doğru insanların elinde olduğunu söyledi.

Beşiktaş Divan Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son divan toplantısından bugüne kadar çok çalıştıklarını belirterek, "Devir aldığımız günden itibaren sıkıntılı günler geçirdik. Ayrıca o dönemde sahada da üzüldük. İyi sonuçlar almak için çaba sarf etmemiz gerekti. Ben yönetim kurulu adına bu süreçte bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük taraftarlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Boğazın efendisi büyük Beşiktaş'a hoş geldiniz"

Beşiktaş'ın saha içinde ve saha dışında disiplin konusunda büyük değişim yaşamadığını ifade eden Arat, "Büyük camialarda kısa zamanda onarım yapmak oldukça zordur. Buna rağmen Beşiktaş bunun üstesinden gelecek büyüklüğe sahiptir. Beşiktaşlılar, her zamankinden daha çok birlik içerisinde olmalılar. Göreve geldiğimizden itibaren 9 aylık bir dönem geride kaldı. Bizler 9 yıldır bu kulübü yönetiyor gibi hissediyoruz. Bu süreçte 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu durum Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır şekildedir. Camiamız, kendine duyulan güvenin artmasıyla bağımsız bir camia haline gelmiştir. Yeni üyelerimize İstanbul'un sahibi, Boğazın efendisi büyük Beşiktaş'a hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır"

Siyah-beyazlı camianın çehresinin değişim göstermeye başladığını vurgulayan Başkan Hasan Arat, "Tüzük tadili gerçekleştirdik ve kulübümüz bu sayede adeta çağ atlamıştır. Beşiktaş artık doğru yoldadır. Ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Elimiz boş gitmedik. Kazandığımız kupaları da götürdük. Beşiktaş devletini sever, devlet de Beşiktaş'ı sever. Bizi en iyi şekilde ağırladığı için Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Göreve başladıkları tarihten itibaren elde ettikleri başarıların yadsınamaz olduğunu söyleyen Hasan Arat, "71 gün içerisinde çıktığımız iki finalde iki kupa elde ettik. Teknik direktör seçiminde belirlediğimi kriterler, takıma oyuncu takviyesi ve yaşanılan kolej havası belki de birçoğumuza unutulmaz başkanımız Süleyman Seba dönemini hatırlatmaktadır. Hiçbir başkan bu sorumluluğu tek başına yürütemez. Bu durum mümkün değildir. Ben yönetim kurulu üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bazı şeyleri söylemeye bile utanıyoruz"

Önceki yönetimin izlediği transfer politikasını eleştiren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Sözleşmesi fesih edilen, gönderilen, satılan veya kiralık olarak gönderilen oyuncu sayımız 42, biz göreve geldiğimizden itibaren. Telefondan izlenerek gece yarısı transfer edilen oyuncuların bu kulübe çok fazla zararı olmuştur. Bir diğer oyuncuya kulüp buluyoruz. Takımdan ayrılmamak için tesislerden kaçıyor. Bazı şeyleri söylemeye bile utanıyoruz, söyleyemiyoruz. Siz iş adamı değil misiniz? Kendi şirketlerinizde bu tarz işler yapar mısınız? Biz enkaz edebiyatı yapmak istemediğimizi söyledik. Ama bunları sizlerle paylaşmamız lazım. Ben transfer çalışması gerçekleştiren yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her transferimizi 2-3 katmandan geçirerek takıma kazandırıyorlar. Teknik direktörümüz de aynı şekilde çok kıymetli bir insan. Kendisine sahip çıkın. Çok değerli ve iyi bir insan. Bize TFF Türkiye Kupası'nı kazandıran Serdar Topraktepe'yi de kendi isteğiyle ekibine dahil etti. Yine Samet Hoca da alt yapı olan bağlantıyı kuruyor. Yaptığı işleri görüyorsunuz. Şuan da takım içinde gençler ve A Takım arasında iyi bir ilişki kuruldu" dedi.

Kulübün transfer çalışmalarını profesyonel bir şekilde yaptığını anlatan Arat, "Ben geçen sene size bu kulübe menajerleri sokmayacağımı söylemiştim. Şu anda 20 farklı ülkenin üzerinde çalışmalarını devam ettiren ekibimiz var. Ciddi çalışıyoruz. Video, data ve yapay zekadan faydalanarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Beşiktaş'ın bu takımına hepimiz sahip çıkalım. İnişler, çıkışlar olabilir. Bunlar sporda yaşanabilir. Desteğimizi asla kesmeyelim" diye konuştu.

"Beşiktaş artık doğru insanların elinde"

Kulübün üyelerinin artık daha iyi bir süzgeçten geçerek camiaya kazandırıldığını ifade eden siyah-beyazlıların başkanı, "Aktif üye sayımız 43 bin 600. Kendi stadyumumuza bile sığamayacak duruma geldik. Yeni üyelerimiz var. Üye olmak isteyen Beşiktaşlılar var. Camiamıza son olarak 254 kadın, 4 şehit yakını, 3 gazi, 11 engelli vatandaşımız üye olmuş durumda. Beşiktaş, halkın takımıdır. Bundan sonra halk buraya gelerek başkanını seçecek. Beşiktaş, artık doğru insanların elinde" şeklinde konuştu.

"Dernekçilik kulüpten bir şey isteme işi değildir"

Siyah-beyazlı camianın bünyesindeki derneklerin de artık daha kapsamlı işlerle uğraştığını dile getiren Hasan Arat, "Devletimiz dün bize İzmir'de 123 dönümlük güneş enerjisi santrali kurulumu yapmak için bir arazi tahsis etti. Dedik ya Beşiktaş devletini sever, devlet de Beşiktaş'ı sever. Ankara Beşiktaşlılar Derneği'nin sayesinde de Çankırı'da yaklaşık 203 dönüm daha bize tahsis edildi. Öte yandan Beykoz'daki arazimizi aldık. Orası artık Beşiktaş camiasının tapulu malıdır. Dernekçilik kulüpten bir şey isteme işi değildir. Artık kulübe kazandıracaksınız" ifadelerini kullandı.

Stadyumda yapılan konser anlaşmaları hakkında da konuşan Başkan Arat, "Stadyumla ilgili yönetimden gitmeden 6 ay önce konser anlaşmaları yapmışlar. Stadyumumuzda büyük paraların döndüğü organizasyonlar yapıldı. Bu işi yapanlar iyi paralar kazandılar ve hala kulübe olan borçlarını ödemiyorlar. Ne yapacağız biz bu durumda? Yapılan anlaşmada kulübün kazancı 1,5 milyon Euro olarak gösterilmiş. Zaten zemin çalışmalarının maliyeti bu rakam. Bunları bıkmadan usanmadan anlatacağız. Bu işlerin peşini bırakmayacağız. Beni diğer Beşiktaş başkanlarıyla karıştırmayın" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş başkanına el sallayanlar gitti"

İlk 5 haftası geride kalan Süper Lig'deki hakem yönetimlerine de değinen Arat, "Takımımıza karşı 4 maçta 2 kırmızı kart verildi. Böyle bir şey yok. Biz büyük bir camiayız. Bu konu hakkında konuştuğumda, ceza verirler dediler. Ama Allah var, Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakeme 2 maç ceza verdi. Takımımıza sahip çıkmalıyız. Beşiktaş'tan emeğini sömüren herkese sesleniyorum, Beşiktaş'tan ellerinizi çekin. Beşiktaş başkanına el sallayanlar gitti. Bundan sonra da diyorum ki, Beşiktaş'ın mallarına kimse çökemeyecek. Bu camiayı amaçsız, karşılıksız sevin. Toplum içerisinde her zaman iyi bir insan ve iyi bir Beşiktaşlı olun. Beşiktaş taraftarının, dünyanın en iyi taraftarı olduğunu unutmayın" diyerek sözlerini tamamladı.