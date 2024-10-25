Harun Algül, U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Şırnaklı milli halterci Harun Algül, 26 Ekimde Polonya'nın Raszyn kentinde başlayacak olan U23 Avrupa Halter Şampiyonasında 55 kilo kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa'nın genç yeteneklerini buluşturan Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, bu yıl Polonya'nın Raszyn şehrinde yapılacak. 26 Ekimde başlayacak olan şampiyona, 3 Kasıma kadar devam edecek. Türkiye adına yarışacak olan Harun Algül, 55 kilo kategorisinde milli formayı terletecek.

Şırnaklı milli halterci Harun Algül, Polonya'daki şampiyona öncesinde tüm hazırlıklarını Ankara'da tamamladı. Yoğun bir antrenman programıyla form tutan genç sporcu, milli forma ile zirveye ulaşmayı hedefliyor. Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi başarıyla temsil etmek isteyen Algül, altın madalya ile Türkiye'ye dönmek istiyor.

Harun Algül, 27 Ekimde Türkiye saati ile 18.00'da podyuma alacak. Avrupa'nın en yetenekli genç haltercilerinin mücadele ettiği bu kategoride, kendisini gösterecek olan Algül, altın madalya için ter dökecek. - ŞIRNAK