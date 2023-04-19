Hartum'da çatışmalar nedeniyle 300'e yakın Ugandalı mahsur kaldı

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle 300'e yakın Ugandalının, başkent Hartum'da mahsur kaldığı bildirildi.

Uganda Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı John Mulimba, parlamentoda yaptığı açıklamada, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle Hartum'da, aralarında öğrenci ve hacıların olduğu yaklaşık 300 kişinin mahsur kaldığını belirtti.

Mulimba, Hartum'da mahsur kalan 300 kişinin büyükelçilik kayıtlarında isimlerinin geçtiğini, bu sayının gerçekte çok daha fazla olabileceğini söyledi.

Bakan Mulimba dün Uganda vatandaşlarının evlerine dönmelerine yardımcı olması için Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) başvurduklarını açıklamıştı.

Uganda'nın Hartum Büyükelçisi Rashid Yahya Ssemuddu ise 120 işçi, 120 öğrenci, 6 kısa süreli ziyaretçi ve 19 hacı adayının Hartum'da mahsur kaldığı bilgisini paylaştı.

Büyükelçi, ülkeden çıkmak isteyen Ugandalı yolcuların havalimanı yerine alternatif transit rotaları kullanmalarını istedi.???????

Çatışmaların sona ermesi veya ateşkes sağlanması durumunda Ugandalıların tahliye edilmesine yönelik olanakları araştıracaklarını söyleyen Ssemuddu, "Mekke'ye transit geçiş yapmak üzere olan 19 hacı adayın kaldığı otelde elektriklerin kesik, yiyecek stoklarının ise tükenmek üzere olduğu bilgisini aldık. Çatışmalardan sonra hacıları ve diğer vatandaşların tahliye edilmesini sağlayacağız." dedi.