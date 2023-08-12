Harry Kane Bayern Münih ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Alman ekibi Bayern Münih, İngiliz futbolcu Harry Kane'i transfer etti. Kane, 4 yıllık sözleşme imzaladı ve 30 Haziran 2027'ye kadar Bayern Münih forması giyecek.

İngiliz futbolcu Harry Kane, Alman ekibi Bayern Münih ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Alman ekibi Bayern Münih, yeni sezon öncesi forvet hattını İngiliz futbolcu Harry Kane ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada yıldız futbolcu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 30 yaşındaki oyuncu Bayern'de 9 numaralı formayı giyecek.

FC Bayern Başkanı Herbert Hainer, Kane transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Münih'e hoş geldin Harry Kane. Birinci sınıf bir oyuncunun geldiği için çok mutluyuz. Transfer azim ve kararlılık gerektiriyordu. Harry Kane sadece FC Bayern'i güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm Bundesliga için de iyi olacak" dedi.

FC Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen ise şunları söyledi:

"Uzun bir süreçti, ancak şimdi Harry Kane'in FC Bayern Münih formasını giyeceği için hepimiz çok mutluyuz. Harry Kane, spor ve karakter açısından bize ve kulübün DNA'sına mükemmel bir şekilde uyan, en başından beri mutlak rüya oyuncumuzdu. Birinci sınıf oyuncular, kulübün en büyük başarılarını kutladığını her zaman önemli bir faktrö olmuştur ve Harry Kane'in bu başarı öyküsünü sürdüreceğinden eminiz. Taraftarlarımız, zamanımızın en iyi golcülerinden birini sabırsızlıkla bekleyebilirler."

Harry Kane: "Burada olmak çok iyi hissettiriyor"

Bayern Münih'in bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Kane, "Bayern, dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve kariyerimde hep en üst seviyede ilerlemek ve kendimi kanıtlamak istediğimi söylemişimdir. Bayern, kazanma kültürüyle karakterize edilir. Burada olmak çok iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

10 sezon formasını giydiği Tottenham ile 435 maçta 280 gol, 64 asistlik performans sergileyen İngiliz futbolcu, 3 kez Premier Lig'de gol krallığı yaşadı. - İSTANBUL