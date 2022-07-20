Haris Seferovic İstanbul'a geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haris Seferovic İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı - İsmail Yasin Akçın - Spor
 - Güncelleme:

- Haris Seferovic İstanbul'a geldi Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İsviçreli golcü Haris Seferovic, İstanbul'a geldi.

- Haris Seferovic İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İsviçreli golcü Haris Seferovic, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica'dan Haris Seferovic ile satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. 2022-2023 sezonu öncesi Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira transferleri ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar forvet hattı için Haris Seferovic ile anlaşma sağladı.

Lizbon'dan özel uçakla gelen Seferovic, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaparken, karşılamaya 100'e yakın taraftar geldi. Boynuna Galatasaray atkısı geçiren Seferovic, yaptığı ilk açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Geç saatlerde buraya gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok çalışarak, başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren golcü oyuncu, "Geçen yıl sakatlığım vardı. Bu yıl kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sakatlığım yok" dedi.

Başarılı golcü daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Haris Seferovic sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

2014-2017 yılları arası Eintracht Frankfurt'ta oynayan 30 yaşındaki futbolcu son 5 sezonda ise Portekiz'in Benfica kulübünde forma giydi. Golcü oyuncu, Benfica formasıyla çıktığı 187 maçta 74 gol, 22 asitlik katkı sağladı. 86 kez de İsviçre milli takım forması giyen Seferovic, 25 kez gol sevinci yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title