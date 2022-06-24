Kasımpaşa'da Hajradinovic sözleşme yeniledi
Demirören Haber Ajansı - Yunus Kaymaz - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi.
Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Üç sezondur Kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir."
Demirören Haber Ajansı / Yunus Kaymaz - Spor