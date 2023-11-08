Hari Vukas: "Kazanmak zorundayız"

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yollarına devam etmek için kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Yarın saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesi Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yarın elimizden geleni yapacağız"

Çok önemli bir müsabaka oynayacaklarını dile getirerek sözlerine başlayan Vukas, "Önemini biliyoruz, kazanmak zorundayız. Durumuz zor, 1 puandayız ama bu durumu geri çevirmek için yarın bir fırsat var. Kazanırsak yarışta olacağız. Evimizde oynuyoruz. Beşiktaş büyük bir aile, içeride oynadığı maçlarda taraftar için her şeyi vermek zorunda. Son haftalardaki kötü gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Rakibimizle de yeni oynadığımız için analiz yapmak kolay oldu. Tüm planlarımızı hazırladık. Yarın elimizden geleni yapacağız, 3 puan için her şeyi vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hari Vukas, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Antalyaspor karşılaşmasının devre arasında Tayfur Bingöl ve Bailly arasında her ailede olabilecek şeylerin yaşandığını ve bunun geride kaldığını belirtti.

"Aboubakar yarın için hazır"

Takımdaki eksik oyuncuların sorulması üzerine ise Vukas, "Aboubakar, Antalyaspor maçından önce koşulara başlamıştı. Onunla iliği söyleyeceğim tek şey, yarın için hazır odluğu. Omar Colley ve Masuaku kadroda olmayacak" diye konuştu. - İSTANBUL