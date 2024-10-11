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Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. Ayağı Antalya'da Gerçekleşti

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. Ayağı Antalya'da Gerçekleşti
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Antalya'da düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabı tamamlandı. 42 ülkeden 420 sporcunun katıldığı etkinlikte Güney Afrikalı Wade Young, orman etabını ilk sırada tamamlayarak dikkat çekti. Yarışın yarın yapılacak dağ etabı ile sona ereceği duyuruldu.

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda orman etabı tamamlandı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Turistik Otelciler Birliği ve Kemer Yöresel Tanıtım Vakfının destek verdiği yarışlar, Ovacık Yaylası'nda özel hazırlanan 43 kilometrelik parkurda yapıldı.

Motosikletçiler, zorlu parkurda en iyi dereceyi elde etmek için yoğun çaba gösterdi. Son metrelerde yer alan tırmanma etabı ise sporcuları bir hayli zorladı.

Sporcular, fizik ve mekanik dayanıklılığın yanı sıra etap içerisindeki zorlu engelleri aşmak için mücadele etti.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda 81 puanla ikinci basamakta bulunan Güney Afrikalı Wade Young, orman etabını ilk sırada tamamladı.

İkinciliği Alman Manuel Lettenbichler elde ederken, sakatlık sebebiyle 7 ay parkurlardan uzak kalan İngiliz Billy Bolt ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarın dağ etabıyla şampiyona sona erecek

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Organizatörü Semih Özdemir, orman etabında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, "En iyiler finişi gördü. Yarın yapılacak Sea To Sky'ın en zorlu olan dağ yarışı için hazırlanıyoruz." dedi.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, yarın dağ etabının ardından düzenlenecek madalya töreniyle tamamlanacak.

Şampiyona, İspanya'da gerçekleştirilecek 7. ayak yarışıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor

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