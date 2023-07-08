Harbin, 2025 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, Asya Olimpiyat Konseyi tarafından 2025 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmak üzere seçildi. Bu, Harbin'in kış oyunları için ikinci kez, Çin şehirleri için ise üçüncü kez ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor.

BANGKOK, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) tarafından 2025 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmak üzere seçildi.

Asya Olimpiyat Konseyi söz konusu kararı Cumartesi günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 42. Kongresinde aldı.

Asya Kış Oyunları daha önce 1996'da Harbin'de ve 2007'de Changchun'da düzenlenmişti. Yeni alınan karar, bu etkinliğin Harbin'de ikinci kez, herhangi bir Çin şehrinde ise üçüncü kez gerçekleştirileceği anlamına geliyor.

Harbin'in kış oyunları için seçilmesi, Beijing'in 2022 Kış Olimpiyatları'nı başarılı bir şekilde düzenlemesinin ardından geldi.

Japonya'nın Sapporo ve Obihiro şehirleri, son Asya Kış Oyunları'na 2017 yılında ev sahipliği yapmıştı.