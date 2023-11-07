Hapoel Holon, maçlarını Letonya'da oynayacak

İsrail ekibi Hapoel Holon, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) normal sezonu F Grubu'ndaki maçlarını Letonya'nın Riga kentinde oynayacak.

İsrail'deki güvenlik nedeniyle maçları ertelenen Hapoel Holon takımı ile ilgili yeni karar açıklandı. Kararın Letonya hükümeti ile Letonya Basketbol Federasyonu'nun gerekli tüm garantileri sağlamasının ardından alındığı aktarıldı.

Hapoel Holon, iç saha maçlarını BCL kulüplerinden olan VEF Riga'nın normal iç saha sahası olan Arena Riga'da oynayacak. Hapoel Holon'un Riga'da ev sahibi olarak oynayacağı ilk maçın Rio Breogan'a karşı 15 Kasım Çarşamba günü olması planlanıyor.

Hapoel Holon'un Arena Riga'daki sonraki iki maçı ise 6 Aralık Çarşamba günü Telekom Baskets Bonn ile, 20 Aralık Çarşamba günü ise Bursaspor'a karşı oynanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi, konukseverlikleri ve yardımları için başta Letonya Basketbol Federasyonu ve VEF Riga olmak üzere ilgili tüm taraflara teşekkür etti. - İSTANBUL