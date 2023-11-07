Hapoel Holon, iç saha maçlarını Riga'da oynayacak

İsrail ekibi Hapoel Holon, Basketbol Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki iç saha maçlarına Letonya'nın başkenti Riga'da çıkacak.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Letonya hükümeti ile Letonya Basketbol Federasyonunun güvenlik açısından garanti vermesinin ardından söz konusu kararın, tüm paydaşlara danışılarak alındığı belirtildi.

Buna göre, Hapoel Holon, F Grubu'ndaki iç saha maçlarını, Letonya ekibi VEF Riga takımına ev sahipliği yapan Arena Riga'da oynayacak.

Hapoel Holon, Riga'daki ilk maçına, 15 Kasım'da Rio Breogan karşısında çıkacak. İsrail temsilcisi, 6 Aralık'ta Telekom Baskets Bonn'la, 20 Aralık'ta ise Bursaspor İnfo Yatırım'la yine bu sahada mücadele verecek.