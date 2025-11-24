Hansi Flick: Chelsea ile Zorlu Bir Maç Olacak

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Chelsea'nin dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu ancak kendilerinin de her zamanki gibi mücadele edeceğini söyledi.

Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın İngiliz ekibi Chelsea ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Alman teknik adam, Londra temsilcisinin olağanüstü bir değişimden geçtiğini belirterek, "Chelsea dünyanın en iyi takımlarından biri. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Gücümüze inanıyoruz ve yarın her zamanki gibi mücadele edeceğiz. Çok iyi genç oyuncuları ve onlara futbol oynama kimliği kazandıran fantastik bir teknik direktörleri var. Yaptıkları şeyi gerçekten takdir ediyorum. Bizim için gerçekten çok iyi bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve kolay değil." diye konuştu.

Chelsea karşısında nasıl oynamak istediklerini bildiklerini dile getiren Flick, "Chelsea topu aktif kullanır, biz de öyle. Onlar pres yapmak ister, biz de öyle, her iki takım da topu istiyor." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ile ilgili soruya, "Şu anda gol atmak için gereken iştah onda var. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak bizim için çok önemli. O, takıma doğru anda tam da ihtiyacı olan şeyi veriyor." yanıtını verdi.

Raphinha'nın geri dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Flick, dinamizmiyle boşluklar yaratan Brezilyalı oyuncuya sahip olduğu için şanslı hissettiğini kaydetti.