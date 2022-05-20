Hanönü'deki halı saha futbol turnuvasında kupa gençlerin oldu - Haberler

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Hanönü'deki halı saha futbol turnuvasında kupa gençlerin oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hanönü'deki halı saha futbol turnuvasında kupa gençlerin oldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon gençler oldu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon gençler oldu.

Hanönü Kaymakamlığı ve Belediye başkanlığı tarafından halı saha futbol turnuvası düzenlendi. Ramazan ayı içinde başlayan Kaymakamlık Halı Saha Futbol Turnuvası heyecanlı maçlara sahne oldu. Turnuva sonucunda dereceye giren ilk 3 takıma kupa verildi. 15 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Belediyespor'u 8-4 mağlup ederek turnuva birincisi oldu.

Öğrenciler kupasını kaymakam Emrah Bütün'ün elinden aldı. İkinciliği elde eden belediye takımının kupasını ise Belediye başkanı Serkan Uçar verdi. Üçüncülük maçına çıkmayan öğretmenler dördüncü olurken üçüncülük kupasını 'Altınmakas' takımı kazandı.

Gol krallığı kupası ise 41 gol atan Belediyespor oyuncusu Emre Yılmaz'a verildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kaymakamlık, Kastamonu, Futbol, Hanönü, Spor, Haberler

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