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Hanna Klimets, Kuzeyboru'da

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Spor
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Hanna Klimets, Kuzeyboru'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Belaruslu pasör çaprazı Hanna Klimets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Belaruslu pasör çaprazı Hanna Klimets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Play-Off oynayacak Kuzeyboru'nun rakibi Galatasaray oldu. İlk maç 8 Nisan Cuma günü Aksaray'da oynanacak. İkinci maça ise 11 Nisan Pazartesi günü İstanbul ev sahipliği yapacak.  Kuzeyboru'nun yeni sezon anlaştığı 24 yaşında Hanna,1.86 boyunda ve Atlas Barsu,  Uralochka-NTMK, Dinamo Moskova, Roma takımlarının formasını giydi.


Hanna Klimets, Kuzeyboru'da

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Spor

İtalya Serie A, Nisan, Roma, Spor, Haberler

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