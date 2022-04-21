Hanife Nur Özaydınlı, 1 sezon daha Sarıyer'de

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor, 20 yaşındaki voleybolcu Hanife Nur Özaydınlı ile sözleşme yeniledi.

Sarıyer Belediyespor, kadın voleybol takımı orta oyuncusu Hanife Nur Özaydınlı ile 2022-2023 sezonu için sözleşme yeniledi. 2021-2022 sezonunda Sarıyer'e katılan 20 yaşındaki voleybolcu, 1 sezon daha Sarıyer forması giyecek. - İSTANBUL

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