Hangzhou'da Asya Oyunları'nın 110. yıldönümü kutlamaları yapıldı

HANGZHOU, 25 Eylül (Xinhua) -- 1913 yılında Manila'da gerçekleştirilen, Asya kıtasının ilk uluslararası çok sporlu etkinliği olan Uzak Doğu Şampiyonası Oyunları'nın anısına düzenlenen Asya Oyunları'nın 110. yıldönümü kutlamaları Pazar günü Hangzhou kentinde yapıldı.

Olimpiyat Konseyi Başkan Vekili Raja Randhir Singh, törende yaptığı konuşmada Asya Oyunları'nın önemini vurguladı.

Singh, "Bildiğiniz gibi konsey, kıtanın beş bölgesindeki kültür çeşitliliğiyle gurur duyuyor. Asya Oyunları ve konsey için bu etkinlik seçkin spor müsabakalarından çok daha fazlasını ifade ediyor" dedi.

Yetkili, "Asya Oyunları aynı zamanda kültürümüzü ve mirasımızı kucaklamanın ve kıtamıza özgü harika müzik, dans, şarkı ve diğer ilham verici, yaratıcı performansları tanıtmanın tam yeridir" diye konuştu.