Hangzhou'da 19. Asya Oyunları'nın Meşale Koşusu Başladı

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek olan 19. Asya Oyunları'nın meşale koşusu, ikonik Batı Gölü yakınlarında başladı. Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang tarafından yapılan törenle bayrak yarışı başladı. Meşale koşusu, 15 günlük geri sayımın da başlamasını simgeliyor. Koşuya ünlü sporcular da katıldı ve meşale 20 Eylül'e kadar 11 farklı kentten geçerek Hangzhou'ya dönecek.

HANGZHOU, 8 Eylül (Xinhua) -- 19. Asya Oyunları'nın meşale koşusu, Cuma günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde bulunan ikonik Batı Gölü yakınlarında resmen başladı. Böylece etkinlik için 15 günlük geri sayım da başlamış oldu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Yongjin Park Meydanı'nda düzenlenen törende, kazandan alev alıp meşaleyi tutuşturarak bayrak yarışının başladığını duyurdu.

2004'teki Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 100 metre kurbağalama kategorisinde birinci olan ünlü yüzücü Luo Xuejuan, Cuma günkü meşale koşusunda 106 meşale taşıyıcısının ilki oldu.

Meşale koşusunun ilk günündeki diğer meşhur taşıyıcılar arasında olimpiyat şampiyonu voleybol yıldızı Hui Ruoqi ve olimpiyat şampiyonu atıcı Yang Qian da vardı.

Organizatörlere göre meşale 20 Eylül'de son ayağını tamamlamak üzere Hangzhou kentine dönmeden önce Huzhou, Jiaxing, Shaoxing, Ningbo, Zhoushan, Taizhou, Wenzhou, Lishui, Jinhua ve Quzhou kentlerine uğrayarak Zhejiang eyaletindeki 11 kentten geçecek. Yaşları 14 ile 84 arasında değişen 2.000'den fazla meşale taşıyıcısı koşuya katılacak.

Oyunların "yeşil, akıllı, ekonomik ve etik" değerler bütününe uygun olarak, meşale koşusunda çevrimiçi bir bölüm de yer alacak. "Dijital meşale taşıyıcısının" çevrimiçi koşusu, 15 Haziran'daki Asya Oyunları alev toplama töreninin ardından başlatılmıştı. Asya Oyunları'nın çevrimiçi meşale koşusuna şu ana kadar 84 milyondan fazla kişi katıldı.

Açılışı 23 Eylül'de yapılacak olan Hangzhou Asya Oyunları, 45 ülke ve bölgeden 12.500 sporcunun katılımıyla kendi içinde şimdiye kadarki en büyük organizasyon olacak.