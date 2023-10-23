Hangzhou Asya Paralimpik Oyunları Başladı

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen Asya Paralimpik Oyunları başladı. 44 ülke ve bölgeden yaklaşık 3.100 sporcu, 22 spor dalı ve 564 müsabakada yarışacak.

1. Hangzhou Asya Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninden çeşitli görüntüler

4. Asya Paralimpik Oyunları Pazar akşamı Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde başladı.

28 Ekim'e kadar sürecek olan Hangzhou Asya Paralimpik Oyunları'nda 44 ülke ve bölgeden yaklaşık 3.100 sporcu, 22 spor dalı ve 564 müsabakada yarışacak.

Çin, oyunlar için 22 farklı spor dalında 397 müsabakada yarışacak 439 sporcu da dahil olmak üzere 723 kişilik bir heyet oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)