Hangzhou Asya Oyunları'nda Hindistan, erkekler 50 metre tüfek takımında dünya rekoru kırdı

HANGZHOU, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, erkekler 50 metre tüfek takımı 3 pozisyonlu atıcılık kategorisi için düzenlenen ödül törenine katılan altın madalya sahibi Hindistan takımı, 29 Eylül 2023.

Hindistan, Cuma günü Hangzhou Asya Oyunları'nda erkekler 50 metre tüfek takımı dünya rekorunu kırdı. Erkekler takım müsabakasında Aishwary Pratap Singh Tomar, Swapnil Suresh Kusale ve Akhil Sheoran'dan oluşan Hindistan takımı 1.769 puanla altın madalya kazanırken, ABD'nin 2022'de elde ettiği 1.761 puanlık rekoru da kırdı. (Fotoğraf: Shan Yuqi/Xinhua)