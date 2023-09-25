Hangzhou Asya Oyunları'nda Çin mükemmel bir iş çıkardı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Uğur Erdener, Hangzhou Asya Oyunları'nın organizasyonunu mükemmel olarak değerlendirdi. Erdener, Çin'in bu tür etkinlikleri başarılı bir şekilde düzenleme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

İSTANBUL, 25 Eylül (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Uğur Erdener, Çin'in Hangzhou Asya Oyunları'nın organizasyonunda mükemmel bir iş çıkardığını söyledi.

19. Asya Oyunları, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Cumartesi günü resmen başladı. Büyük açılış töreninde Çin kültürü ve tarihinin zenginliği sergilendi.

Erdener, Xinhua'ya Hangzhou kentinden verdiği çevrimiçi röportajda, "Dünkü açılışa dair tek kelime söyleyeyim, mükemmeldi. Çin'den başka bir ülkenin başaramayacağı türde bir organizasyondu" diyen Erdener, sunumdaki insan unsurlarının kusursuz koordinasyonuna dikkat çekti.

"Çin'in bu özelliği (önemli spor etkinliklerinin olağanüstü organizasyonu) zaten tüm dünyanın malumu" diyen Erdener, Çin'de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatları ve 2022 Kış Olimpiyatları'ndan da övgüyle söz etti.

Erdener, Asya Oyunları Köyü'nün şu ana kadar gördüğü en güzel, organize ve çevre dostu köylerden biri olduğunu belirtti.

Erdener, "Bugün Asya Oyunları Köyü'nü dolaştım. Gerçekten harika, en iyiler arasında. Bu önemli bir faktör" derken, köyde kullanılan çevre dostu elektrikli araçlara da dikkat çekti.

Erdener, Asya Oyunları için uygulamaya konulan kapsamlı ve iyi yürütülen sağlık önlemlerini de takdir ettiğini söyledi.

Erdener, "Oldukça güzel bir poliklinik merkezi var. Profesyonel ve nitelikli bir ekip hizmet veriyor" diye konuştu.

Hangzhou kentini ilk kez 1983'te ziyaret eden Erdener, kentin bir işletme ve inovasyon merkezine dönüşmesine hayran kaldığını ifade etti.

Erdener, "Burasının Çin'deki en güzel kent olduğunu söyleyebilirim. Yolları, binaları ve şehir içindeki düzenlemeleriyle muhteşem bir kent" dedi.

Erdener'e göre Hangzhou Asya Oyunları; sporcular, uluslar ve vatandaşları arasındaki arkadaşlığı destekleyen ve küresel barışı geliştiren güçlü bir platform işlevi görüyor.

Erdener, "45 Asya ülke ve bölgesinden sporcular ve yöneticiler hep birlikte, yan yana yaklaşık iki hafta boyunca bir ziyafet yaşayacak ve son derece güzel bir organizasyonu deneyimleyecek" dedi.