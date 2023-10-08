Hangzhou Asya Oyunları'nda 3,05 Milyon Bilet Satıldı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen Hangzhou Asya Oyunları'nda 3,05 milyonu aşkın bilet satılarak 610 milyon yuanı (83,5 milyon ABD doları) aşan bir gelir elde edildi.

HANGZHOU, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen Hangzhou Asya Oyunları'nda 3,05 milyonu aşkın bilet satılırken 610 milyon yuanı (83,5 milyon ABD doları) aşan bir gelir elde edildi.

Hangzhou Asya Oyunları baş sözcüsü Mao Genhong Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Bilet satışlarının hızla arttığını görüyoruz ve toplamda 3,05 milyondan fazla bilet satılarak 610 milyon yuandan fazla gelir elde edildi" dedi.

Hangzhou Asya Oyunları Pazar günü sona erecek. Mao, "faaliyetlerin sorunsuz ve düzenli şekilde" devam ettiğini söyledi.

Mao, "Gerçekten de Oyunlar henüz yeni başlamış gibi geliyor ama Asya Oyunları'nın sonuna geldik" ifadelerini kullandı.