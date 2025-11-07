Hangi hakemler gözaltına alındı? SON DAKİKA! Gözaltına alınan hakemler kimler?

Profesyonel futbol dünyasında son günlerde gündemi sallayan soruşturma süreci, ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla kamuoyuna yansıdı. Başkan Hacıosmanoğlu, "571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu, bunlardan 152'sinin aktif bahis oynadığı" yönünde verileri paylaştı. Bu sürecin ardından 17 hakem gözaltına alındı! Peki, hangi hakemler gözaltına alındı? Gözaltına alınan hakemler kimler? Detaylar haberimizde...

HANGİ HAKEMLER GÖZALTINA ALINDI?

Bu açıklamayı takiben, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "yasa dışı bahis" iddialarına dair soruşturmanın Nisan 2025'te başlatıldığını ve derinleştirildiğini duyurdu.

Ancak kamuoyunda "hakemler gözaltına alındı" yönünde yayılan iddialara karşı Başsavcılık, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkça belirtti.

Bu durum, soruşturmanın hızla ilerlerken hâlâ bazı kritik unsurları netleşmemiş olduğunun göstergesi.

Soruşturmanın kapsamına giren suçlamalar arasında 6222 Sayılı Kanun kapsamında "müsabaka sonucunu etkileme", ayrıca **7258 Sayılı Kanun" kapsamında "bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" suçları yer alıyor.

Federasyon tarafından kamuoyuna açıklanan verilere göre, hakemlerin bir kısmının binlerce kez bahis oynadığı, tek bir hakemin 18.000'in üzerinde bahis yaptığı tespit edildiği belirtiliyor.

Soruşturma yalnızca hakemleri değil; hakemlerin akrabaları, yöneticiler, futbolcular ve temsilciler gibi geniş bir etki alanını da kapsıyor. İnceleme altına alınan kişi sayısının yaklaşık 3.700 civarında olduğu ifade edildi.

Birçok haber kaynağı ve sosyal medya paylaşımı, "17 hakem gözaltına alındı", "21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" gibi ifadeler kullanmasına rağmen, resmi makamlar bu bilgileri doğrulamış durumda değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarına göre "hakemlere yönelik gözaltı kararı ya da gözaltı işlemi yapılmadı."

Dolayısıyla verilen sayılarla resmi teyit arasındaki uçurum, soruşturmanın belirsizliğini daha da artırıyor.

GÖZALTINA ALINAN HAKEMLER KİMLER?

Verilen bilgilere göre, "bahis soruşturması kapsamında 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı olmak üzere toplam 21 kişi için gözaltı kararı alındı. Bu kişilerden 18'i gözaltına alındı..." şeklinde bir tablo aktarılıyor. Burada hakemler için "müsabaka sonucunu etkileme ve yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlaması yer alıyor.

Ancak daha önce belirtildiği gibi, resmi kaynaklarda henüz bu derece net sayılarla gözaltı uygulandığına dair teyit edilmiş bir açıklama bulunmamaktadır.

Bu nedenle, "gözaltına alınan hakemler kimler" başlığı altında kesin isimleri listelemek şu aşamada mümkün değil; ancak kamuoyunda dile getirilen bazı isimler ve durumlar şöyledir:

Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen.

Soruşturmanın odaklandığı ilk maçlardan biri olarak, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor arasında oynanan karşılaşma öne çıkıyor. Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu, bu maçla başlayan süreci münferit bir gelişme olarak nitelendirdi.

Ancak bu isimlerin "gözaltına alınan" statüsünde olup olmadığı konusunda resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma hâlâ devam ediyor ve savcılık tarafından "lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz toplanması gerektiği" belirtiliyor. Bu da süreç içinde bilgi akışının kontrollü olmasına yol açıyor.

"Gözaltı" ile "arrest" ya da "ifade alma" arasında hukuki fark söz konusu olabilir. Bazı haberlerde "gözaltı kararı" verildiği, ancak bu kararın uygulanıp uygulanmadığı net değil.

Kamuoyunda dolaşan sayılar (17 hakem, 21 kişi vs.) resmi kaynaklarda teyit edilmemiş. Dolayısıyla içerikte bu tür rakamlar "iddia" olarak değerlendirilmelidir.