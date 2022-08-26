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'Hande Gibi Smaçla'da yarış başladı

Spor Haberleri

'Hande Gibi Smaçla'da yarış başladı

Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Red Bull sporcusu Hande Baladın için Red Bull tarafından hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyununda yarış başladı.

Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Red Bull sporcusu Hande Baladın için Red Bull tarafından hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyununda yarış başladı. Bir hafta içinde 14 bin kayıtlı kişi tarafından oynanan 'Hande Gibi Smaçla' oyunu büyük ilgi topladı.

Smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşan oyunun ilk haftasında alınan en yüksek puan 5,066,576 oldu. Yedi hafta sonunda en yüksek skoru yapan kişi Hande Baladın ile tanışma ve özel alanda maç izleme hakkına ulaşacak. 'Hande Gibi Smaçla' oyunu hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabiliyor. Smaç, manşet ve servis etaplarında oluşan oyunda yüksek puana ulaşabilmek için üç bölümde de başarılı olmak gerekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hande Baladın Redbull Spor Haberler

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